«Мають бути відчутними для нашого фронту» – Зеленський про підсумки візиту в Польщу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати його візиту до Польщі мають бути відчутними для ситуації на фронті.

«Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, – це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став справді змістовним», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 6 квітня.

Він додав, що вдень 6 квітня провів нараду з головою уряду Денисом Шмигалем – «більше щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень».

Крім того, за словами Зеленського, він провів нараду щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів і «був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової».

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 5 квітня у Варшаві підписали лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки. Як повідомила пресслужба українського президента, метою цього є забезпечення постійної підтримки і зміцнення оборонних потужностей ЗСУ шляхом придбання Україною польської оборонної техніки, зокрема БТР «Росомак», самохідних мінометів «Рак» і ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів «Перун».

6 квітня державний оборонний концерн «Укроборонпром» повідомив, що спільно з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти танкові снаряди калібру 125 міліметрів. За повідомленням, такі плани закріплені в меморандумі, підписаному напередодні у Варшаві під час візиту президента Володимира Зеленського.

Як пояснили в концерні, боєприпаси виготовлятимуться на виробництві у Польщі. Нові виробничі лінії розгорнуть у кількох містах. Україна надасть свої технології та фахівців.