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Україна та Польща домовилися про спільне виробництво танкових снарядів – «Укроборонпром»

Український танк веде вогонь по російських позиціях на передовій поблизу Бахмуту на Донеччині, 8 березня 2023 року

Державний оборонний концерн «Укроборонпром» спільно з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти танкові снаряди калібру 125 міліметрів – про це повідомила пресслужба концерну 6 квітня.

За повідомленням, такі плани закріплені в меморандумі, підписаному напередодні у Варшаві під час візиту президента Володимира Зеленського.

Як пояснили в концерні, боєприпаси виготовлятимуться на виробництві у Польщі. Нові виробничі лінії розгорнуть у кількох містах. Україна надасть свої технології та фахівців.

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Раніше стало відомо, що уряд Франції планує подвоїти щомісячну кількість артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, що передаються Києву. Також українська армія незабаром отримає комплекс протиповітряної оборони SAMP-T.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявляв у лютому, що країни НАТО збільшують виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів.

20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для української армії мільйон боєприпасів калібру 155 міліметрів протягом наступних 12 місяців.

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