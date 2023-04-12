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Американські сенатори перевірили прозорість використання озброєння та коштів від США

Сенатори Джо Менчин, Марк Едвард Келлі, Ліза Меркавскі у Києві. 12 квітня, 2023 року.

Американські сенатори Джо Менчин, Ліза Меркавскі та Марк Едвард Келлі розповіли, що отримали інформацію про прозорість та звітність використання американських коштів та озброєння. Про це вони заявили журналістам під час візиту до Києва 12 квітня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Сенаторка Ліза Меркавскі у Києві. 12 квітня 2023.
Сенаторка Ліза Меркавскі у Києві. 12 квітня 2023.

Сенаторка-республіканка Ліза Меркавскі зазначила, що під час офіційних зустрічей мала змогу ознайомитися із звітами, куди була спрямована допомога США та союзників.

«Зобов’язання Сполучених Штатів – це інвестиція. Інвестиція в демократію вільного світу. Будучи сьогодні тут, я мала змогу краще зрозуміти рівень підзвітності, рівень прозорості, і кожен, з ким ми зустрічалися, викладав на стіл звіти, що ми надавали як Сполучені Штати, що партнери по коаліції зробили, де ця допомога, куди вона йде і як сприяє спільним зусиллям,» – зазначила Меркавскі.

Сенатор Джо Менчин у Києві. 12 квітня 2023.
Сенатор Джо Менчин у Києві. 12 квітня 2023.

Також сенатор від Демократичної партії Джо Менчин пояснив, що Америка не тратить кошти в Україні, а, допомагаючи у війні, інвестує у демократію.

«Ми прагнемо допомагати усіма можливими способами. Інформація, яку ми сьогодні зібрали... перш за все, ми дізналися про прозорість і підзвітність озброєння, яке ми надсилаємо, а також грошей, які ми переказуємо через Світовий банк, бухгалтерська сторона процесу. Ми дуже задоволені тим, що виконана блискуча робота, щоб кожна куля була порахована, як і кожен витрачений долар, витрачений розумно та інвестований. Ми не витрачаємо гроші в Україні. Ми інвестуємо в демократію,» – сказав Менчин.

Сенатори Марк Едвард Келлі у Києві. 12 квітня 2023.
Сенатори Марк Едвард Келлі у Києві. 12 квітня 2023.

Троє сенаторів провели зустріч із президентом Зеленським. Від нього та команди довідалися про потреби української армії, які потрібні для перемоги України, розповів сенатор-демократ Марк Едвард Келлі.

«Провели тут приблизно кілька годин, зустрічаючись із президентом та його командою, керівництвом держави, отримали коротку інформацію з їхньої точки зору про те, яка ситуація на передовій, яка зброя та які системи озброєння необхідні для досягнення успіху. Ми хочемо підтримувати, наскільки це можливо. Це незаконне вторгнення в Україну. Військові злочини тут відбуваються чи не щодня. Це неприйнятно, і ми просто повинні надати підтримку, яка потрібна Україні, щоб виграти цю війну,» – резюмував Келлі.

Сенатори Джо Менчин, Марк Едвард Келлі, Ліза Меркавскі у Києві. 12 квітня 2023.
Сенатори Джо Менчин, Марк Едвард Келлі, Ліза Меркавскі у Києві. 12 квітня 2023.

Зі списком потреб для України сенатори повернуться до Конгресу, де планують просувати подальшу військову допомогу. Також, як зазначила Ліза Меркавскі, візит сенаторів в Україну дає можливість не лише висловити підтримку, а й донести Конгресу, що уся допомога, надана Штатами Україні, варта кожного витраченого пенні.

Сенатори Конгресу США в Києві
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Сенатори Конгресу США в Києві

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Сполучені Штати створили Міжвідомчу робочу групу з представників Міністерства оборони, Державного департаменту та USAID для перевірки використання американської допомоги в Україні. Наприкінці березня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що в Білого дому немає доказів грубих порушень використання американської допомоги в Україні.

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