Глава Пентагону вперше відреагував на витік секретних документів

Міністр оборони США Ллойд Остін 11 квітня заявив, що витік секретних документів Пентагону сприймається дуже серйозно, повідомляє CNN.



«Я не можу сказати більше, поки триває розслідування Міністерства юстиції, але ми сприймаємо це дуже серйозно», – сказав Остін у своїх перших публічних коментарях щодо витоку. – «Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, і ніщо ніколи не завадить нам підтримувати безпеку Америки».

Остін сказав, що він був вперше проінформований про «несанкціоноване розкриття» документів 6 квітня і з тих пір щодня збирає високопоставлених чиновників.

Читайте також: Південна Корея заявляє, що «значна» частина оприлюднених документів США є підробкою



Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твіттері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Секретні документи Пентагону, які потрапили в Інтернет, показали, як США шпигують як за союзниками, так і за ворогами. Є побоювання, що це може поставити під загрозу чутливі джерела та скомпрометувати важливі міжнародні відносини.



Багато документів, які офіційні особи США вважають автентичними, мали позначки, які вказували на те, що вони були виготовлені розвідувальним підрозділом Об’єднаного штабу, відомим як J2.

Читайте також: Витік секретної інформації. Британія заявила про «серйозний рівень неточності»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.