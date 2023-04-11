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Витік секретної інформації. Британія заявила про «серйозний рівень неточності»

«Читачі повинні бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію»

Витік секретної інформації США «продемонстрував серйозний рівень неточності», заявило міністерство оборони Великобританії.

«Широко відомий витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію», – йдеться в короткій заяві міністерства, опублікованій в твіттері.

Крім того, Південна Корея 11 квітня заявила, що «значна частина» оприлюднених документів розвідки США, які вказують на стурбованість Сеула щодо поставок зброї в Україну, є підробленими.

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Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

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