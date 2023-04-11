У Міноборони України прокоментували витік секретних документів США

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала витік секретних документів США.



«Якщо плануються військові операції (якщо ми говоримо про Україну), то про планування спецоперації знають дуже вузьке коло осіб. Виток і ризик витоку є дуже мінімальним. Його не можна повністю заперечити (є технічні засоби зняття інформації), з нашого боку таких витоків поки що не було. Якщо ми говоримо про питання, з якими обізнане велике коло осіб, то безумовно з одного боку застосовуються заходи безпеки, з іншого – ми повинні розуміти, що такий ризик витоку завжди є», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



Що стосується стратегічних військових рішень, то, як зауважила Маляр, між їх схваленням і реалізацією проходить «мінімальний час».



«Тут не буде два, три тижні, місяць, щоб вся держава про це поговорила. Тобто якщо це питання обговорюється, то, мабуть, це чиясь приватна думка», – розповіла заступниця міністра оборони України.



Вона нагадала про дії ЗСУ під час деокупації Харківщини чи Київщини.



«Ніхто наперед це не обговорював. ЗСУ тихо робили свою справу», – додала Маляр.

Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.