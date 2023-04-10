Жодна сторона не зацікавлена повністю в «зливі» секретних документів – Рахманін

Немає жодної сторони, яка була би абсолютно зацікавлена у «зливі» секретних документів про війну в Україні. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заявив Сергій Рахманін, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Депутат вважає, що жодна країна не зможе визнати правдивість чи фальшивість опублікованих в інтернеті документів.

«Жодна країна офіційно, стовідсотково, достеменно не визнає що це правдива інформація чи що це фейк. Складність полягає в тому, що немає жодної сторони, яка би була абсолютно зацікавлена у подібному «зливі», – заявив Рахманін.

За словами народного депутата, вигоду від публікації подібних документів могли отримати і в Росії, і в США. Однак разом із вигодами країни несли б і репутаційні втрати. До прикладу, Росія могла би поширити вигідну їй інформацію, використовуючи правдиві дані.

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«Якщо ми виходимо з того, що зацікавлена в цьому «зливі» була Росія. Наприклад, щоб посварити США з їхніми партнерами, або скомпрометувати українську сторону, свідомо завищивши наші втрати і занизивши свої. Але навіть ця інформація, вона підкреслює те, що росіяни, їхні «чутливі структури», які мають зберігати державну таємницю, вони «течуть», – сказав він.

Але, за словами депутата, оприлюднення таких матеріалів показало би, що російські спецслужби не здатні вести ефективну контррозвідку. Рахманін каже, що американська і інші розвідки мають надзвичайно високі можливості для того, щоб отримувати чутливу інформацію з російської сторони, тому росіянам таке оприлюднювати немає жодного сенсу.

А у випадку зі Сполученими Штатами, подібного роду оприлюднена інформація показала би російській розвідці та політичній еліті широку обізнаність спецорганів США, котрі займаються розвідкою в Росії. Хоча ймовірність «зливу» саме з американської сторони, каже депутат, малоймовірна.

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«Це теж малоймовірно, (але – ред.) це можливо. І вони теж отримують певний зиск з цього. В чому була б їхня логіка, щоб оприлюднити такі матеріали? Засвідчити те, що вони знають про росіян все, внести певний розлад в їхні плани, певний розбрат в їхні настрої. З іншого боку, оприлюднення таких матеріалів б’є по їхній репутації», – розповідає Рахманін.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомсту «відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.