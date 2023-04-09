ПВК «Вагнер» збиралася закупити зброю у Туреччини – ЗМІ про секретні документи США

Журналісти The Washington Post проаналізували понад 50 сторінок секретних документів щодо нацбезпеки США, які нещодавно потрапили до мережі. З них стало відомо, що ПВК «Вагнер» вела переговори щодо закупівлі озброєнь у Туреччині – країні, що входить до НАТО.

«На початку лютого представники ПВК «Вагнер» зустрілися з турецькими контактами, щоб придбати у Туреччини зброю та обладнання для бійців ПВК у Малі та Україні», – йдеться в одному зі звітів, пише WP.

Повідомляється, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта підтверджував, що його країна готова придбати у Туреччині зброю для ПВК «Вагнер».

Чим завершилися переговори і чи знала про них щось влада Туреччини, з документів невідомо. Пресслужба уряду Туреччини та посольство Малі у Вашингтоні відмовили Washington Post у коментарях.

Також у документах розглядається позиція Китаю щодо війни в Україні. У звіті ЦРУ стверджується, що Пекін може робити ставку на українські диверсії на території Росії, щоб визнати НАТО агресором та збільшити свою підтримку Росії.

До публічного доступу також потрапили документи щодо ядерної програми Ірану та ракетних випробувань Північної Кореї.

Джерело витоку поки що не визначене. Як зазначається, оприлюднені документи призначалися для вищих офіційних осіб США, включаючи командувача збройних сил генерала Марка Міллі.

За даними WP, опубліковані секретні документи, мабуть, частково надійшли з Пентагону і містять тактичну інформацію про війну в Україні, включаючи бойові можливості країни.

Міністерство юстиції США заявило, що розпочало розслідування.

Цього тижня американське видання New York Times повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

У цих матеріалах містяться відомості про сили та озброєння, принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу, є інформація про графіки доставки боєприпасів та військової техніки. Із 12 бригад, про які йдеться у документах, 9 оснащуються за допомогою західних союзників України. Для їхнього обладнання потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти. У документах, як зазначають співрозмовники видання, немає самих планів наступу, який планує український Генштаб.

Частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел New York Times, виглядають сфальсифікованими. В одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців і більше та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.

New York Times назвало витік цих документів найбільшим успіхом російської розвідки, що стали оприлюдненими з початку вторгнення російської армії на українську територію.

Співрозмовники видання наголосили, що багато з цих даних вже застаріли, бо описують ситуацію станом на початок березня. Тим не менш, у Москві зможуть отримати чимало корисної інформації з цих даних. Наприклад, там вказується рівень використання боєприпасів для ракетних систем HIMARS.

Влада США намагалася видалити ці матеріали, однак цього не вдалося зробити.

«Нам відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання», – прокоментувала ситуація заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

В ОПУ «злив» даних назвали «грою російських спецслужб».