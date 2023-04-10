Глобальний витік надсекретних документів. Влада США розслідує джерело витоку, але досі невідомо – чи ці документи справжні. Кому вигідний «злив»? Це блеф Росії чи спроба зриву українського контрнаступу?

Сутички в церквах продовжилися і у Вербну неділю. На Хмельниччині УПЦ (МП) заявила про спробу захоплення собору. Тим часом Епіфаній та Онуфрій служили в Києво-Печерській лаврі, щоправда в різних соборах. А яка ситуація в Почаївській лаврі, де теж хочуть заборонити служити УПЦ МП?

та служили в Києво-Печерській лаврі, щоправда в різних соборах. А яка ситуація в Почаївській лаврі, де теж хочуть заборонити служити УПЦ МП? Російські війська просуваються вглиб Бахмуту. І контролють 75% міста. Принаймні так пишуть німецькі журналісти. Українські ж військові продовжують стримувати штурм та воюють за бахмутську залізницю. Яка ситуація в місті насправді – розпитаємо у військового з Бахмуту.

Ані Лорак заговорила про війну. Щоправда за допомогою українського дубляжу. Чи вдалося акторці та дикторці Катерині Сергеєвій вкласти у вуста співачки ті слова, які хотіли би почути від Лорак прихильники в Україні?

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