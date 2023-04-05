У ВР пропонують розірвати договір оренди споруд Лаври у Почаєві за аналогією з Києво-Печерською

Група народних депутатів з різних фракцій і груп зареєструвала проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо розірвання з Українською православною церквою (Московського патріархату) договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявила одна із ініціаторок постанови, народна депутатка Юлія Клименко.

Вона уточнила, що йдеться не про передачу Почаївської лаври в чиєсь підпорядкування, а про розірвання договору і повернення пам’ятки в державну власність.

«Мова зараз не йде про те, щоб передати Почаївську лавру комусь. Мова йде про розірвання договору і повернення культурної та історичної перлини до державної власності. Кабінет міністрів, можливо, думає, що це треба робити по черзі, але ми вважаємо, що можна це робити і паралельно. Тобто розірвати договір і один, і інший (як у випадку з Києво-Печерською – ред.). Ці обидві Лаври є серйозними культурними пам’ятками і вони належать українському народу, та повинні бути повернуті українському народу до державної власності. А далі вже держава вирішуватиме, що з ними робити», – зазначила Наталія Клименко.

Вона також наголосила, що це питання національної безпеки.

«Мабуть, там будуть якісь прихожани, які хочуть, щоби це залишилося Москві. Але я думаю, що час зрозуміти, що московська церква зіграла основну роль в агресії і була основним рупором і пропагандистом війни проти України і вона продовжує це робити зараз. Я думаю, що час схаменутися і все ж таки дбати про українські національні інтереси, оскільки це вже є питання національної безпеки, це не є церковні питання. Крім того, ніхто на даний момент, не зважаючи на наявні законопроєкти у Верховній Раді, не заборонив Московський патріархат в Україні, тому вони можуть продовжувати і служать далі. Але пам’ятки архітектури повинні бути повернуті українському народу», – пояснила депутатка.

Вона зазначила, що у парламенті тривають «дискусії і дебати» про повну заборону УПЦ (МП) в Україні.

«Думаю, ми знайдемо варіант, яким чином вирішити це питання серед різних думок і різних поглядів на церковне питання. На даний момент хочу сказати, що це не питання свободи релігії і свободи віри. Це питання виключно того, що церква Росією використовується як один з інструментів вбивства, геноциду і пропаганди «русского мира», який вони принесли на нашу землю. Якби вони не використовували це в своїх загарбницьких цілях – питань би до церкви не було», – каже Юлія Клименко.

31 березня перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефірі програми Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода) заявив, що у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів щодо заборони УПЦ (МП). За його словами, рішення з цього приводу залежатиме від політичної волі та домовленостей у парламенті.