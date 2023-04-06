«Давайте наберемося терпіння. Рішення буде виконане» – Данілов про те, чому УПЦ (МП) досі не покинула Лавру

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода заявив, що вихід із території Києво-Печерської лаври представників Української православної церкви (Московського патріархату) у відповідності до завершення в них терміну оренди приміщень заповідника відбудеться, просто для цього потрібно «набратися терпіння».

«Давайте наберемося терпіння. Повірте, рішення буде виконане. Звичайно, ніхто за бороду, за ноги або за інші члени їх звідти витягувати не збирається. Тому що це – проєкт, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації. Вони мають вказівку, як їм поводитися. Переважна більшість не розуміє, в якому вони процесі беруть участь. Але я можу заявити офіційно, що кількість людей, які співпрацюють з ФСБ Російської Федерації, з 1-им, з 5-им, з 9-им управлінням ФСБ саме в цій спільноті, на превеликий жаль, дуже і дуже велика», – сказав Данілов.

Секретар РНБО каже: «Ми пройдемо і це».

«Це складне питання, але ми точно його пройдемо, пройдемо не за тією процедурою, на яку на сьогодні розраховує ФСБ РФ. І закони на території нашої країни будуть обов’язково виконуватися… Все буде по-нашому закону, всі громадяни будуть підкорятися законам нашої країни. Давайте не вестися на провокації, які на сьогодні розробила ФСБ РФ з деякими діячами, які раніше були на території нашої країни, і для цього ще мають паспорти нашої країни», – зазначив Данілов.

Він заявив, що поширення церквов Московського патріархату в Україні з 1991 року – це спецоперація РФ.

«На превеликий жаль, на це ніхто не звертав уваги. Приходить людина, вона в одязі специфічному, з хрестами, до речі, без доручення від Господа Бога, що вона його представляє, до мера і каже: нам треба земельну ділянку. І будь-який мер у 99% каже: так, звичайно, це ж свята справа, давайте ми будемо виділяти. І так сталося, що вони були набагато спритніші. Тому що це була спецоперація по захопленню нашої території саме через цю установу», – додав секретар РНБО, коментуючи масштаби поширення УПЦ (МП) в Україні.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». В останній тиждень із Лаври активно вивозили майно, але представники УПЦ (МП) і досі залишаються на території Лаври. Водночас ексочільник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (МП) Павло перебуває під двомісячним домашнім арештом.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

Цього ж дня, 30 березня, уряд визнав недійсним розпорядження уряду часів Януковича про передання об’єктів Лаври в користування УПЦ (МП).