Голова РПЦ Кирило призначив головного священника у зоні «спецоперації»

Голова Російської православної церкви патріарх Кирило підписав указ про призначення головного військового священника у зоні «спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають війну) на території України. Ним став протоієрей Дмитро Василенков, який раніше обіймав посаду голови відділу із взаємодії із казацтвом Санкт-Петербурзької єпархії.

Згідно з планами РПЦ, Василенков відповідатиме за «духовне наставництво російських військовослужбовців і співробітників силових структур, які перебувають у зоні бойових дій».

Минулого року РПЦ відродила посаду головного священника військового й морського духовенства, яка існувала до 1918 року.

Патріарх Кирило від початку повномасштабної війни Росії проти України неодноразово виступав на підтримку бойових дій. На його думку, війну спровокували зовнішні сили, які нібито бажають знищити Росію. Низка священників РПЦ, які виступили проти російської військової агресії, зазнали гонінь.

У листопаді минулого року на території України внаслідок обстрілу загинули священник 76-ої десантно-штурмової дивізії ВДВ Росії Олександр Циганов і настоятель храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення Росії, протоієрей Михайло Васильєв. Васильєв незадовго до смерті заявляв, що «немає нічого миролюбнішого», ніж ядерна зброя.