Митрополит Драбинко про ситуацію довкола УПЦ МП: «Немає гонінь. Є виконання державою своїх функцій»

В українському парламенті зареєстрували проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо розірвання з Українською православною церквою (Московського патріархату) договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври.

Тим часом священнослужителі УПЦ МП не полишають приміщення Києво-Печерської Лаври, хоча договір оренди закінчився 29-го березня.

А от у Хмельницькому вирішують це питання на місцевому рівні. В неділю міська рада розірвала договір з УПЦ МП на користування тринадцятьма ділянками, на яких розміщені храми цієї релігійної організації. Користуватись ними московський патріархат тепер не має права, навіть у випадку звернення до суду. Про це повідомили у мерії міста.

Про ситуацію довкола Києво-Печерської Лаври та діалог між церковниками і вірянами розповів Радіо Свобода в ефірі проєкту «Свобода.Ранок» митрополит Переяславський і Вишневський, архієрей Православної церкви України – Олександр (Драбинко).

Дивіться інтерв'ю тут:

– Владико, чи можливо в діалозі досягти згоди, щодо Печерської Лаври?

– Я думаю, що такий діалог варто було встановлювати вже дуже давно. І не потрібно переводити, як це зараз робить владика Павло, на «гоніння» на Христа, «гоніння», на церкву.

Лавра – це духовне серце України і належить усьому народу

Немає гонінь. Є виконання державою своїх функцій, які необхідно їй виконувати. Тим більше, у нинішній воєнний період і час. Тому спекуляції, які ведуться на сьогодні чернечою громадою УПЦ (МП) щодо «гонінь» і щодо «неправильного» відношення до цієї громади, являються абсолютно безпідставними.

Оскільки Лавра як явище – це духовне серце України. І вона належить всьому українському народу, а не окремій юридичній особі, зареєстрованій у Мінюсті.

– Україна – світська держава, але де-факто вплив церкви на політичні процеси чималий. Сьогоднішні церковні процеси – це все ж таки про політику чи про віру?

– Це і про політику, і про віру. Оскільки віруючим ПЦУ та інших релігійних організацій забороняється заходити фактично на територію Лаври і виконувати свої релігійні потреби. А ми всі являємося рівними і перед державним законом, і перед духовним.

Потрібно вирішувати не силовими методами, а виключно переговорним процесом

Але одночасно з тим ми знаємо про ті настрої, заяви, які сіялися цілим рядом єпископату (УПЦ МП) і не йшли на користь українського народу. А, навпаки, православним віруючим доносилося про те, що ми – «триединая Русь».

Ми знаємо, як приймали свого часу патріарха Кирила: «Кирилл – наш патріарх!». Навіть зараз в промові, яку говорив так епатажно владика Павло, він звернувся спочатку: «Ваше святійшество, подивіться!». А потім: «Ваше блаженство!». Тобто він, ясне діло, звертався саме до патріарха Кирила, у якого так підсвідомо просив допомоги в цій скандальній справі.

Тому, безумовно, політичний підтекст в цьому моменті є. Але потрібно вирішувати не силовими методами, а виключно переговорним процесом і досягати якогось консенсусу.

– А ситуація в Хмельницькому – це така собі «православна децентралізація»?

– Я вважаю, що це буде закономірним по всіх інших єпархіях. Тим більше, такого західного регіону. Тому що терпіти подібні вихиляси далеко незручно. А люди на сьогодні вже настільки наелектризовані, що вони будуть ухвалювати рішення дуже швидко.

– Щодо знову ж таки політичної складової, чи можна вважати політичною позицією те, що священнослужителі з УПЦ (МП) ще не перейшли в ПЦУ?

– Так, звісно, це політично-релігійне рішення. І відповідальність за це лежить на священноначаллі УПЦ (МП), яке 30 років розповідало, що всі решта релігійні організації на території держави Україна являються неканонічними, безблагодатними. І так було виховано декілька поколінь.

А ви знаєте, що у нас тяглість до радянського періоду зберігалася ще до середини 2000-их. У нас тільки нещодавно, мабуть, 10 років чи трошки більше, як було заборонено Компартію, яка 20 років в незалежній Україні чи не лідирувала по кількості своїх членів в нашому парламенті. І рішення ухвалювалися, згідно включення її побажань. Тому я думаю, що для цього потрібен час.

А священноначалля УПЦ має пояснити. І, я так розумію, з ним має бути проведена бесіда так, як проводиться, так, або подібно до того, як проводиться з владикою Павлом. І я думаю, що згодом вони змінять свою думку і стане все на свої місця.

Повинен публічно дати відповіді сам митрополит Онуфрій

У нас основним захисником УПЦ, яка не МП з 27 травня, заявила про це, являється все-таки патріарх Кирило, який на всіх рівнях включно Радбезу ООН заявляє про те, що у нас «гоніння», у нас «притиснення».

Яка його тоді справа до України, яка являється незалежною, самостійною? І чому ми до сьогодні не чуємо митрополита Онуфрія? Ось що саме головне в цих запитаннях, які ви задаєте мені.

На них повинен публічно дати відповіді сам митрополит Онуфрій і пояснити позицію, яку займає він як керівник релігійної організації УПЦ.

Редакція проєкту «Свобода.Ранок» звернулася за коментарем до очільника УПЦ митрополита Онуфрія (Березовського). Поки відповіді немає.