Керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) оголосили нову підозру – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про нову підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) – у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, повідомляє у четвер пресслужба ОГП.

«За даними слідства, під керівництвом митрополита після російського вторгнення оновлено офіційний сайт єпархії за шаблонами православних інтернет-ресурсів держави-агресора. Також додано гіперпосилання, за якими можна було перейти на сайти РПЦ. Священнослужитель забезпечував систематичне розміщення інформаційних матеріалів із наративами московського патріарха Кирила і закликами до об’єднання церков та суспільства задля перемоги Росії. Зміст публікацій містив ознаки виправдовування, заперечення та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки, в свою чергу, додає, що наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП).

У лютому керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. Тоді митрополит Феодосій казав, що не жалкує «ні про одне слово».

За даними СБУ, у 2022 році відомство відкрило 52 кримінальних проваджень щодо 55 священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату), в тому числі 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонили в’їзд в Україну.