У Львові громада проголосувала за перехід Свято-Георгіївського собору УПЦ (МП) до ПЦУ (фото)

У Львові зранку до Свято-Георгіївського катедрального собору УПЦ (МП) прийшли десятки львів’ян. Як передає кореспондент Радіо Свобода, вони очікували завершення богослужіння і оголосили про проведення загальних зборів. На них проголосували за вихід релігійної громади з підпорядкування Московського патріархату і про перехід до Православної церкви України.

Священники УПЦ (МП),які були у храмі, не втручались у голосування. Водночас кілька вірян обурились зборами і голосуванням.

«Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ», – написав у мережі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Напередодні мер Львова Андрій Садовий повідомив, що майно цього храму належить релігійній громаді і вона має визначитись, чи переходить до української церкви, та пройти процес націоналізації.

Священники ПЦУ у цьому храмі вже відправили молебень.

Також міська влада пообіцяла знести самобуд УПЦ (МП), який незаконно встановлений у Сихівському районі Львова.

У Львові ще на вулиці Антоновича є храм УПЦ (МП). Про його долю ніхто з представників влади поки не говорить.