Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що «полишив російське громадянство»

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що «полишив російське громадянство» і не має російського паспорта. Про це йдеться в його заяві на сайті УПЦ (МП) 8 квітня.

«Хотів би відразу заявити, що я не рахую себе громадянином Росії», – заявив митрополит.

Він розповів, що 1969 року закінчив три курси Чернівецького державного університету, залишив його і хотів стати священником.

«У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської Духовної Семінарії, але мені відмовили», – повідомив митрополит.

Після цього, за його словами, він поїхав до Росії в місто Загорськ, де розташовувалася Троїце-Сергієва лавра і при ній Московські духовна академія і семінарія, де його «прийняли». У лаврі, за словами Онуфрія, він провів 19 років.

«У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину. У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилося, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта», – заявив Онуфрій.

Він додав, що «особливо це було підтверджено», коли він «виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію».

Раніше видання «Українська правда» у своєму розслідуванні заявило, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священнослужителів УПЦ (МП) мають російське громадянство. Згідно з витягом з системи «Роспаспорт», пише видання, 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт, а через рік – закордонний паспорт громадянина Росії, вже не перший.

В УПЦ (МП) заперечили наявність російського громадянства в Онуфрія й інших церковників.