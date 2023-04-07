Екссвященника УПЦ МП зі Львова, який виїхав до Росії, підозрюють у пропаганді війни

Служба безпеки України повідомила про підозру священнику Російської православної церкви, який виїхав з України до Росії в 2014 році – про це відомство заявило 7 квітня.

«Фігурантом є протоієрей російської православної церкви Андрій Ткачов – випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві. У 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі «Київська Русь», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генерального прокурора, чоловік – уродженець Львова, який протягом 12 років служив у соборі Української православної церкви Московського патріархату, з 2005 року жив у Києві, а в 2014 виїхав до Москви.

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СБУ зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення Ткачов «публічно підтримав російських окупантів», в тому числі в соцмережах.

«Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах. Крім того, Ткачов є частим «гостем» в ефірах центральних каналів РФ, де активно виправдовує воєнні злочини кремля», – йдеться в заяві Служби.

Священнослужителю повідомили про підозру в пропаганді війни та виправдовуванні російської агресії.

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«Священник намагався переконати, що Росія не починала війну, а навпаки – завершує її та перекладав вину за її початок на «Майдан» та українців. Також чоловік висловлював подяку військовим РФ за виконання в Україні «брудної кривавої роботи», – додає Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, наразі підозрюваний перебуває в Росії.

У 2014 році Андрій Ткачов, зокрема, проклинав активістів Майдану та називав «кровожерливою» позицію покійного кардинала Української греко-католицької церкви Любомира Гузара, який висловився на захист мобілізації.

СБУ неодноразово повідомляла про затримання та підозри щодо священників УПЦ МП через ймовірну співпрацю з російськими військами.