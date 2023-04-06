Захист митрополита УПЦ МП Павла оскаржує домашній арешт

Адвокат колишнього очільника Києво-Печерської Лаври Павла (Петра) Лебідя подав апеляцію на його запобіжний захід – про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою монастиря УПЦ МП «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра».

За повідомленням, Шевченківський районний суд проголосив повний текст ухвали про запобіжний захід 5 квітня. Адвокат Микита Чекман звинуватив суд у тому, що той проігнорував «основні засади кримінального провадження», в тому числі право на захист.

«Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист», – йдеться в повідомленні.

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Київський апеляційний суд наразі не повідомляв про отримання апеляційної скарги.

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

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30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.