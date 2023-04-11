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Південна Корея заявляє, що «значна» частина оприлюднених документів США є підробкою

Документи щодо Південної Кореї є частиною ширшого витоку, який Пентагон назвав «дуже серйозною» загрозою національній безпеці

Південна Корея 11 квітня заявила, що «значна частина» оприлюднених документів розвідки США, які вказують на стурбованість Сеула щодо поставок зброї в Україну, є підробленими, повідомляє агентство AFP.

Документи є частиною ширшого витоку, який Пентагон назвав «дуже серйозною» загрозою національній безпеці.

Як пише Reuters, в одному з документів містяться подробиці внутрішніх дискусій між офіційними особами Південної Кореї щодо тиску США на Сеул з приводу постачання зброї в Україну, припускаючи, що США могли шпигувати за Південною Кореєю, одним зі своїх найважливіших союзників.

В адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заявили, що підозри щодо спостереження за його офісом у Сеулі є «цілковито брехливими» і що будь-які спроби похитнути альянс зі США є актом, який «компрометує національні інтереси».

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонні переговори зі своїм південнокорейським колегою у вівторок, під час яких обидві сторони погодилися, що «значна» частина документа щодо Південної Кореї була сфабрикованою, повідомили в офісі Юна.

Яка саме частина документа є неправдивою, не уточнюється.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що під час телефонної розмови голова Пентагону пообіцяв тісно спілкуватися з Південною Кореєю з цього питання.

Витік документів стався за кілька тижнів до запланованої зустрічі Юна з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 26 квітня.

Напередодні представники головної опозиційної Демократичної партії Південної Кореї висловили «великий жаль» з приводу ймовірного стеження, назвавши його явним порушенням національного суверенітету і серйозним провалом безпеки адміністрації Юна.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомсту «відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

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