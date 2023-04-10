Пентагон все ще визначає масштаб витоку секретної інформації – помічник Остіна

Пентагон все ще працює над визначенням масштабу витоку секретної інформації, який стався останніми тижнями, заявив помічник міністра оборони США Кріс Мігер.



«Міністерство оборони працює цілодобово, щоб перевірити обсяг і масштаб розповсюдження, оцінити вплив і наші заходи пом’якшення», – сказав Мігер, якого цитує CNN. – «Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і кому поширюється така інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, що може бути там (у документах)».

Мігер сказав, що міністра оборони Ллойда Остіна вперше поінформували про витік 6 квітня, а наступного дня він почав «щоденно скликати високопоставлених керівників».

Він додав, що на вихідних офіційні особи США спілкувалися з союзниками та партнерами, деякі з яких також були причетні до витоку документів.

Читайте також: Жодна сторона не зацікавлена повністю в «зливі» секретних документів – Рахманін

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомсту «відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.