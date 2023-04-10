Частина документів відповідає дійсності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

Частина опублікованих засекречених військових документів про плани США та НАТО можуть бути справжніми. Про це сказав член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та народний депутат Сергій Рахманін в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

Рахманін вважає, що принаймні частина із цього матеріалу містить таємну інформацію.

«Щонайменше, частина цієї інформації відповідає дійсності. Частина виглядає відверто фальшованою. Я думаю, що на якомусь етапі просто вирішили зробити «дезу», і я думаю що це вирішили зробити наші (України, – ред.) вороги. Це найкращий спосіб створити дезінформацію: взяти частину правдивої інформації, домішати до неї неправдиву для того, щоб важче було розібратися. І для того, щоб довіра до сфальшованої інформації була вищою», – заявив Рахманін.

Депутат вважає, що це міг бути «випадковий витік» через широке коло доступу до інформації.

«Скоріше за все, це був випадковий витік – таке трапляється, особливо коли доступ до інформації має дуже велика кількість осіб. Я думаю, що йдеться не про десятки, не про сотні, а про тисячі людей, які мають доступ», – сказав депутат.

За словами Рахманіна, в оприлюднених документах не було таємниць, які б дозволяли зануритися у деталі запланованого контрнаступу ЗСУ. Посадовець припускає, що матеріали могли «злити» в мережу, зламавши сервери, якими користувалися для передачі інформації.

«Скоріше за все, цей витік стався так, що хтось зламав, умовно кажучи, якийсь сервер по якому, наприклад, передавали фотоматеріали з якогось брифу. Виклав це в мережу, а потім це вже перекинули на російські телеграм-канали, це стало загальновідомим. І далі це вже кожна сторона намагається використовувати цю історію на свій розсуд», – розповів депутат.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

У цих матеріалах містяться відомості про сили та озброєння, принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу, є інформація про графіки доставки боєприпасів та військової техніки. Із 12 бригад, про які йдеться у документах, 9 оснащуються за допомогою західних союзників України. Для їхнього обладнання потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти. У документах, як зазначають співрозмовники видання, немає самих планів наступу, який планує український Генштаб.

Частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел New York Times, виглядають сфальсифікованими. В одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців і більше та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.

New York Times називає витік цих документів найбільшим успіхом російської розвідки, що стали оприлюдненими з початку вторгнення російської армії на українську територію.

Співрозмовники видання наголошують, що багато з цих даних вже застаріли, бо описують ситуацію станом на початок березня. Тим не менш, у Москві зможуть отримати чимало корисної інформації з цих даних. Наприклад, там вказується рівень використання боєприпасів для ракетних систем HIMARS.

Влада США намагалася видалити ці матеріали, однак цього не вдалося зробити.

«Нам відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання», – прокоментувала ситуація заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Відомо, що на початку війни Київ відмовлявся ділитися з Вашингтоном своїми планами через побоювання з приводу витоку цієї інформації. Останніми місяцями кооперація в галузі військового планування між двома країнами розширилася. Такий витік може негативно позначиться на цьому процесі.