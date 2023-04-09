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Ексофіцер «ГРУ» перейшов на бік України і бере участь у створенні «Сибірського батальйону»

Владислав Аммосов, уродженець Якутська, який будував кар’єру у російських збройних силах та спецслужбах, а нині приїхав захищати на фронті Україну (коллаж Радіо Свобода)

Уродженець Якутська Владислав Аммосов більше 15 років будував кар’єру у російських збройних силах та спецслужбах, а нині приїхав захищати на фронті Україну.

Заявляє, на фінальному етапі створення добровольчого військового підрозділу «Сибірський батальйон» (розглядається також назва «Неросійський батальйон», в оригіналі «нерусский» – ред.) – із представників різноманітних етносів, які живуть на території РФ, та незгодні із нинішньою політикою Москви.

Про це стало відомо із інтерв'ю, яке вийшло на Радіо Свобода.

За словами, колишнього офіцера Головного управління Генштабу ЗС РФ (це офіційна назва «Головного розвідувального управління» Росії ) він
«готовий хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів».

Так він називає тих, хто «підтримує путінську владу».

Владислав пройшов російсько-чеченську війну, шлях від рядового службовця до офіцера, і не приховує – був «імперцем». Його навчали «знищувати цілі країни».

Утім, запевняє – покинув службу ще до окупації Криму Росією, роками жив в одній із країн Євросоюзу.

Водночас на низку уточнювальних питань кореспондента Радіо Свобода Тараса Левченка ексофіцер ГРУ відповів, що «колишніх не буває».

При цьому, перевірки українських силових відомств, Владислав Аммосов, запевняє, пройшов. А в Україну, мовляв, хотів потрапити одразу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Як йому зрештою це вдалося? Які завдання може виконувати на фронті та поза ним? Та чим військовослужбовцю найбільше запам'яталися офіцери-колеги по службі? Дивіться в інтерв'ю:



Джерела Радіо Свобода у ЗСУ та українських спецслужбах підтвердили факти із розповіді Владислава Аммосова.

Розширену текстову версію ексофіцера ГРУ читайте вже незабаром на Радіо Свобода.

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