Ташева: Україна, найімовірніше, повертатиме Крим військовим шляхом

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що Київ, найімовірніше, повертатиме окупований півострів військовим шляхом.

В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії вона наголосила, що Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до повномасштабної війни, так і після її початку.

Ташева вважає, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

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«Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення і військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що найімовірніше звільнення буде військовим шляхом», – сказала вона.

Нещодавно супутникові знімки показали, що на півночі Криму облаштовано подвійну лінію окопів. На фото видно появу нових фортифікаційних споруд із двох боків від траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Україна не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Крим. Реалії заявляв, що Україна поверне півострів за п’ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії створило передумови для деокупації півострова вже зараз.

До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму.

Опитування свідчать, що понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення окупованого Криму – навіть якщо це означатиме тривалішу війну з Росією та зменшення допомоги Заходу.