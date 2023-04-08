У Криму повідомляють про вибухи в Феодосії, окупаційна влада каже: працює ППО

У Криму вранці в суботу, 8 квітня, було чутно «два хлопки», повідомляють місцеві пабліки.

За словами радника голови окупаційної «влади» Криму Олега Крючкова, в Феодосії нібито спрацювала ППО.

Народний депутат України Олексій Гончаренко розповів, що близько 10:59 в Феодосії було гучно.

«Тимчасово окупований Крим, Феодосія – тривожно. Кажуть про вибухи в районі порту», – пише Гончаренко.

Як стверджують цивільні, вибухи пролунали на вулиці Дружби, внаслідок чого у машин спрацювала сигналізація.

«Чули всі. Але ні диму, нічого не було видно. Чоловік був у Старому Криму і теж чув ці «хлопки», але несильні», – говорить цивільна.

За словами «голови» окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, над Феодосією було нібито збито ракету.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».