Росіяни «втрачають інтерес» до відпочинку в Криму – Кулеба

Росіяни «втратили інтерес до Криму», заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7 квітня.

Про це він заявив, вказуючи на дані російської пошукової системи «Яндекс».

«У березні 2023 року було вдвічі менше пошукових запитів «відпочинок у Криму» (129 000), ніж у березні 2022 року (261 000). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця», – написав голова відомства у твіттері.

Раніше колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що український контрнаступ буде спрямований на визволення окупованого Криму.

На його думку, деокупація півострова є пріоритетним завданням для української армії, оскільки Крим – «вирішальна територія». Військовий припустив, що Київ спочатку зосередиться на півострові, а потім перейде до Донбасу.

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Супутникові знімки раніше показали, що на півночі Криму в районі російського пункту пропуску Армянськ і Перекопського валу облаштовано подвійну лінію окопів. Фото із супутника засвідчили появу нових фортифікаційних споруд із двох сторін від траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.