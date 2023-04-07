«Агенти Москви або корисні ідіоти». Рефат Чубаров про тих, хто на Заході пропонує компроміс щодо Криму

«Війна має завершитися відновленням територіальної цілісності України, включаючи всі сьогодні окуповані території», – наголосив в ефірі Радіо Свобода голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. «Україна не піде ні на які компроміси з агресором» – цитує він слова президента Володимира Зеленського, коментуючи заяви деяких політиків на Заході щодо можливого компромісу з Росією стосовно Криму.

– Пане Чубаров, виданню Financial Times дав інтерв’ю Андрій Сибіга. Заяви заступника голови Офісу президента наробили дуже багато шуму. Хтось відреагував на них так, що це нібито такий собі початок умовних торгів за Крим, що можуть піти на компроміс щодо Криму.

Чи для вас був резонанс у таких заявах, що ми можемо повертати Крим дипломатичним шляхом, коли наблизимося до адміністративних кордонів з окупованим нині півостровом?

– Тут треба говорити про те, що деякі ЗМІ так інтерпретували це інтерв’ю, що виглядало так, що нібито ЗСУ доходять до адмінкордону з Кримським півостровом, зупиняються, і ми сідаємо говорити з Росією за стіл, але нібито не визначено те, про що. Про Крим? Про долю Криму? Ну, такого не може бути, бо це буде повторення ситуації, яка була більше ніж рік тому в Стамбулі.

Чіткість була у нашого президента на Мюнхенській безпековій конференції: він сказав, що Україна не піде ні на які компроміси з агресором

Я це сприйняв так, що не дуже чітко був визначений предмет дипломатичного формату, якщо це про залишення, звільнення російськими військами окупованого Криму, то це одна тема. Я не думаю, що хтось хотів сказати після останніх заяв президента України Володимира Зеленського, зокрема така чіткість, яка була у нашого президента на Мюнхенській безпековій конференції, де він сказав, що Україна не піде ні на які компроміси з агресором, немає жодної альтернативи повному витісненню російських військ з території нашої країни. Це були його слова.

А якщо говорити про можливість звільнення російськими військами окупованих територій України шляхом переговорів, то я таке вітав би. Але це сьогодні виглядає фантастично. Бо російська сторона демонструє свою затятість у цих питаннях, вона, навпаки, виставляє лише додаткові умови, які виглядають, як ультиматум.

– А хіба не суперечить такий сценарій, про який ви говорите, про можливість переговорів, тому, що у нас на законодавчому рівні закріплено, що перемовини з Росією за її нинішнього керівництва вестися не можуть?

– Я ще раз хочу сказати, що перемовини по шляхах залишення територій, виведенню цих збройних підрозділів російських військ. Тобто переговори не про суть оформлення війни, а переговори щодо переміщення окупаційних військ, які покидають територію України, то таке може бути. Це частина ведення війни. Але тоді чітко треба було сказати про предмет – для чого ми будемо сідати з ними за стіл.

– Пане Чубаров, ви згадали про перемовини у Стамбулі трошки більше, ніж рік тому. Тоді українською стороною був запропонований план, згідно якого Україна не повертається до питання деокупації Криму впродовж 15 років, якщо я не помиляюся.

Яка ймовірність того, що Україна в принципі може повернутися до сценарію поступового, поетапного повернення територій, у тому числі і півострова, нехай упродовж не такого довгого періоду?

– Я хотів би сказати, що ситуація, яка була в березні минулого року і зараз, вона настільки відмінна. Тоді для української сторони було дуже важливо затягнути російську сторону обговорювати Крим. Тоді ж російська сторона відкидала саму можливість виговорення слова «Крим», вони відходили від цього. І українська сторона, делегація намагалася затягнути їх в цю дискусію. Зрозуміло, що знайшли той формат рік тому, який і був тоді знайдений.

На Заході всі провідні політики і, головне, лідери держав розуміють, що цю агресію треба зупинити абсолютно, інакше є загроза реваншу

Якщо говорити сьогодні про поетапне звільнення – ні, це вже буде суперечити всім не тільки ствердженням риторичним українських політиків, включаючи і вищого керівництва, але це буде суперечити тому алгоритму наших дій, які зараз відбуваються як на фронті, так і у взаємодії з нашими партнерами. Достатньо тільки, скажемо, взяти і проаналізувати візит президента України до Польщі, ті виступи, ті готовності наших партнерів. І я не думаю, що зараз в цій ситуації хтось мав би говорити про якусь поетапність.

Інша справа, що на Заході є політики, яких дуже лякає сама можливість ескалації російсько-української війни. І на деяких з них діють загрози Москви, що, мовляв, як тільки хтось захоче ступити на кримську територію, Москва буде готова задіяти ядерну зброю. Можливо, такі певні спроби тиску і відчувають деякі українські політики, але зараз це не має критичного характеру. На Заході всі провідні політики і, головне, лідери держав розуміють, що цю агресію треба зупинити абсолютно, інакше є загроза реваншу того, що відбувається по відношенню до України, але вже до інших країн.

– Тобто ви думаєте, що Україні не доведеться маневрувати, так би мовити, між ось цими побоюваннями західних політиків щодо застосування Москвою ядерної зброї і готовності продовжувати допомагати військово?

– Якщо у когось з політиків є можливості таких маневрів, то я їм порадив би подивитися результати соціологічних опитувань.

Ця війна має завершитися лише відновленням територіальної цілісності України, включаючи всі сьогодні окуповані території

Українське суспільство після всіх тих трагедій і всіх тих жертв, які привнесені задля відновлення територіальної цілісності Української держави, задля відновлення суверенітету над окупованими територіями, нікому цього не дозволить.

Ця війна має завершитися лише відновленням територіальної цілісності України, включаючи всі сьогодні окуповані території. Я тут не хотів би виділяти окремо Крим. І Крим, і Донбасі, і Запорізька область, і Херсонська – вони усі однаково цінні і важливі для майбутнього Української держави.

– Ми розуміємо, чому ми більше говоримо про Крим, власне, про побоювання західних політиків, що якраз намагання України військовим шляхом відвоювати Крим, який Росія собі зробила «сакральною» метою, може викликати цю ескалацію.

Як ви думаєте, на Заході взагалі сумніваються у здатності України відвоювати Крим, не дивлячись на наші соцопитування? Чи там є такі сумніви, що в найближчій перспективі Україна не зможе повернути Крим?

– Я вважаю цих політиків (слава Богу, їх зараз дуже поменшало на Заході), які висловлюються відверто чи опосередковано, що, мовляв, поки не будемо наполягати на звільненні Криму, бо такі дії можуть бути ескалацією, чесно, я вважаю їх або прямими агентами Москви, або корисними ідіотами.

Політиків на Заході, які висловлюються, що поки не будемо наполягати на звільненні Криму, я вважаю їх прямими агентами Москви або корисними ідіотами

Бо зрозуміло, що залишаючи Крим під своїм контролем, Москва перекриває будь-які можливості для майбутньої української незалежної держави. Бо вона, Москва, Росія, тоді буде постійно нести загрозу. То це небезпечно для Української держави. Я вже не кажу, що жодного розвитку економічного, бо Чорне море, всі порти... Ми ж бачимо, як зараз доводиться домовлятися по кожному з портів, щоб вивозити зерно.

І ті, хто буде якимось чином намагатися вплинути на нас, що, мовляв, давайте почекаємо, це означає, що вони кажуть: відмовтеся від незалежності своєї держави. Іншого тут просто не може бути за фактом того, які наслідки для України буде нести утримання Криму під контролем Російської Федерації.

– Пане Чубаров, а яка у вас інформація, що зараз відбувається у Криму? Тому що ці численні фото укріплень (так звані «зуби дракона») ми періодично бачимо. Може, у вас більше інформації щодо підготовки відвоювання? Тому що ми сьогодні бачили нові укріплення, які з’явилися у Криму.

– У деяких місцевостях вони розконсервували техніку, яка була на таких майданчиках. І вони переміщуються на північ Криму.