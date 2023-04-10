США перевіряють обмін інформацією після витоку – Reuters

Агентства національної безпеки США перевіряють, як вони діляться своїми найбільш чутливими секретами всередині уряду США, заявили агенції Reuters троє американських чиновників.



Слідчі також працюють над з’ясуванням того, яка особа чи група могла мати здатність і мотивацію оприлюднити звіти розвідки, сказав один із чиновників. Ці витоки можуть стати найбільш шкідливим оприлюдненням урядової інформації США з моменту публікації тисяч документів на WikiLeaks у 2013 році.



Агентство Reuters переглянуло понад 50 документів із грифами «Секретно» та «Цілком таємно», які вперше з’явилися в соціальних мережах у березні та нібито розкривають деталі вразливості української армії та інформацію про союзників, включаючи Ізраїль, Південну Корею та Туреччину.



Частина найбільш чутливої інформації нібито пов’язана з військовими можливостями України.



Управління юстиції відкрило кримінальне провадження за фактом розголошення документів.

Один співрозмовник агенції на умовах анонімності сказав, що Пентагон скористався нагодою, щоб перевірити, наскільки розвідувальні дані передаються всередині країни, і переконатися, що люди, яким вони не потрібні, більше не мають до них доступу. Чиновник сказав, що це час від часу робилося в Пентагоні та розвідувальній спільноті, але витоки спонукали ще раз переглянути деякі списки розсилки.

Пентагон продовжує вивчати процедури, які регулюють те, наскільки широко розповсюджуються деякі з найбільш чутливих секретів США, додав чиновник.



Інший чиновник сказав, що деякі з документів, швидше за все, були б доступні тисячам людей, які мали дозвіл уряду США та союзників, незважаючи на те, що вони були дуже конфіденційними, оскільки інформація безпосередньо стосувалася цих країн.



Двоє офіційних осіб також сказали, що хоча витоки викликали велике занепокоєння, багато з них містили лише знімки лютого та березня, коли вони були датовані, але, схоже, не розкривали нічого про майбутні операції.



Незважаючи на те, що це оприлюднення є найсерйознішим публічним витоком секретної інформації за багато років, офіційні особи кажуть, що він поки що не досяг масштабу та обсягу 700 000 документів, які з’явилися на веб-сайті WikiLeaks у 2013 році.

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Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомсту «відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.