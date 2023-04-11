Розслідування щодо витоку секретних документів Пентагону може тривати кілька місяців – CNN

Розслідування щодо витоку секретних документів Пентагону, зокрема розвідданих про війну в Україні, може тривати кілька місяців, повідомляє CNN з посиланням на трьох чиновників.

Пентагон вивчає вплив витоку на національну безпеку США, а Міністерство юстиції розпочинає кримінальне розслідування щодо тих, хто може стояли за порушенням.

За даними чиновників, міжвідомче розслідування очолює Управління розвідки та безпеки Пентагону, воно може тривати місяці. Головним чином вивчатиметься, чи не було скомпрометовано будь-які джерела і методи після того, як документи, багато з яких мають гриф «цілком таємно», були опубліковані.



Розслідування також намагатиметься визначити масштаби витоку, оскільки офіційні особи ще не знають, чи було його локалізовано, чи є інші секретні документи, які все ще циркулюють в Інтернеті.



Зусилля Пентагону не зосереджені на джерелі витоку, сказав CNN високопоставлений чиновник Пентагону. Але Міністерство оборони вивчатиме, як воно розповсюджує суворо секретну інформацію та чи потрібно змінювати тих, хто її отримує щодня.



«Надто багато людей мають доступ до дуже конфіденційної інформації», – сказав CNN чиновник, зазначивши, що «тисячі» людей, ймовірно, бачили ці документи, перш ніж вони потрапили в Інтернет.

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Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомсту «відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.