«Укроборонпром» повідомив про відвантаження на фронт партії 125-мм танкових снарядів

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про відвантаження для потреб ЗСУ чергової партії 125-міліметрових танкових снарядів.

«Відвантажили чергову партію 125-мм танкових снарядів. Боєприпаси виготовляються спільно з однією з країн-членів НАТО за кордоном. Працюємо далі, наближаємо перемогу разом», – йдеться в повідомленні концерну у фейсбуці.

Про обсяг вантажу не повідомляється.

Нещодавно повідомлялося, що «Укроборонпром» спільно з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти танкові снаряди калібру 125 міліметрів. Боєприпаси виготовлятимуться на виробництві у Польщі. Нові виробничі лінії розгорнуть у кількох містах. Україна надасть свої технології та фахівців.

Також уряд Франції планує подвоїти щомісячну кількість артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, що передаються Києву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв у лютому, що країни НАТО збільшують виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів.

20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для української армії мільйон боєприпасів калібру 155 міліметрів протягом наступних 12 місяців.