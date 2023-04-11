Втрати Росії у війні проти України перевищили 179 тисяч військових – Генштаб

Росія втратила у війні проти України близько 179 320 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 квітня. За останню добу загинули близько пів тисячі російських військових, свідчать дані Генштабу.

Щодо втрат російської техніки, то, за даними українського командування, вони такі:

танки ‒ 3644 (сім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7038 (+10)

артилерійські системи – 2765 (+15)

РСЗВ – 535 (+1)

засоби ППО ‒ 282

літаки – 307

гелікоптери – 293 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5620 (+13)

спеціальна техніка ‒ 316 (+5).

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що втрати російських сил «у рази більші» за українські.

Зокрема, за даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмуту вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.