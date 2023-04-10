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У ЗСУ повідомили про збиття російського Мі-24 на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 300 літаків і понад 290 гелікоптерів (фото ілюстративне)

На Авдіївському напрямку українські військові знищили російський вертоліт Мі-24, повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка. У фейсбуці.

«Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку», – йдеться у повідомленні бригади Збройних сил України.

Генштаб наразі не повідомляв про цю подію. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Нині армія РФ, за даними військових, зосереджує свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 307 літаків і 292 гелікоптери.

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