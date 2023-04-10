Росія втратила близько 670 військових за добу – Генштаб

Російська армія втратила близько 670 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 квітня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати Росії сягнули 178 820 військових. Крім того, штаб наводить дані щодо втрат російської техніки:

3 637 танків (+1)

7 028 бойових броньованих машин (+4)

2 750 артилерійських систем (+10)

534 реактивних систем залпового вогню (+1)

282 засоби протиповітряної оборони

307 літаків

292 гелікоптери

2 323 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+11)

911 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 607 автомобілів і автоцистерн (+5)

311 одиниць спеціальної техніки (+2)

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що втрати російських сил «у рази більші» за українські.

Зокрема, за даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмуту вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

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Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.