Російські Су-27 ледь не збили британський літак-розвідник торік – WP

Російські пілоти у вересні минулого року мало не збили британський літак-розвідник RC-135 над Чорним морем – це випливає з витоку секретних даних Пентагону про війну Росії з Україною, пише видання The Washington Post.

Про перехоплення RC-135 поблизу окупованого Криму в жовтні минулого року повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, російські Су-27 поводилися безрозсудно. Один із винищувачів наблизився до британського літака на відстань чотири з половиною метри. Другий російський літак на відстані випустив ракету.

Воллес не повідомляв, що RC-135 був майже збитий. Пентагон, за інформацією The Washington Post, дав іншу оцінку тому, що сталося.

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Британський міністр після інциденту повідомив, що Лондон висловив своє занепокоєння голові Міноборони Росії Сергію Шойгу. Російський міністр, за словами Воллеса, назвав причиною запуску ракети технічну несправність. Москва також визнала, що інцидент стався у міжнародному повітряному просторі.

Як зазначає The Washington Post, у секретному документі описується й низка інших російських відповідей на розвідувальні польоти американських, британських та французьких літаків у період з жовтня до кінця лютого.

Серед інших згадується, зокрема, епізод 30 грудня. Тоді британський Rivet Joint у супроводі двох британських винищувачів Typhoon був перехоплений російськими літаками, які наблизилися, стверджує The Washington Post.