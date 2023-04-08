США розмістили на Близькому Сході підводний човен із керованими ракетами на тлі напруженості з Іраном

Військово-морські сили США розгорнули на Близькому Сході підводний човен із керованими ракетами, здатний нести до 154 ракет «Томагавк», заявив речник ВМС 8 квітня. Заява пролунала на тлі напруженості відносин з Іраном.

Військово-морський флот США рідко визнає місце перебування або дислокацію підводних човнів.

Командувач Тімоті Гокінс, речник 5-го флоту, що базується в Бахрейні, відмовився прокоментувати місію підводного човна чи причину його розгортання.

Минулого місяця США завдали авіаудару по об’єктах у Сирії, які використовуються групами, пов’язаними з іранським Корпусом вартових ісламської революції. Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 березня заявив, що Вашингтон не прагне до конфлікту з Іраном, але діятиме, щоби захистити свій персонал у Сирії та інших місцях.

Байден віддав наказ про авіаудар після того, як американський підрядник був убитий і шестеро інших американців зазнали поранення під час атаки 23 березня на північному сході Сирії. У ній звинуватили групи, пов’язані з Іраном. Безпілотник-камікадзе вдарив по об’єкту обслуговування на базі очолюваної США коаліції поблизу Хасаки на північному сході Сирії, повідомили в Пентагоні.

Крім того, США , як і Євросоюз, запровадили санкції проти Ірану через співпрацю Тегерана і Росії, що активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року.

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