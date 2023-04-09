Сумщина потрапила під обстріл військ РФ. ЗСУ збили в регіоні російський безпілотник

Сумська обласна військова адміністрація повідомила у неділю ввечері, що упродовж дня російські війська здійснили обстріли двох прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської.



«Білопільська громада: протягом дня по території громади росіяни били з мінометів – 10 прильотів. Новослобідська громада: ворогом здійснено обстріл з АГС – 10 пострілів. На щастя, в обох випадках без наслідків», – йдеться в повідомленні.



Також, за даними ОВА, над Сумською областю ЗСУ збили російський БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е).

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.