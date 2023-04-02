ОВА: російські військові обстріляли чотири громади на Сумщині

Упродовж доби 2 квітня російські військові знову обстрілювали Сумщину, повідомляє пресслужба місцевої ОВА в телеграм.

«Протягом дня росіяни здійснили обстріли території чотирьох громад Сумської області: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської», – сказано у повідомленні.

У Юнаківській громаді було зафіксовано 20 «прильотів» із міномета, що призвело до пошкодження приміщення агропідприємства: будівлі ферми, холодильного обладнання та лінії електромережі, зазначають в ОВА.

Також відомо, що в Хотінській громаді зафіксовано 12 «прильотів», внаслідок яких було пошкоджено шість приватних будинків.

«Білопільська громада: зафіксовано два обстріли з міномета – 17 прильотів. Краснопільська громада: був обстріл із ПТРК (керована ракета – ред.) по території громади, а також мінометний обстріл – два прильоти», – йдеться в повідомленні влади.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.