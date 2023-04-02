Маляр про ситуацію під Бахмутом: «у ворога непомірно високі втрати»

Ситуація на Бахмутському напрямку фронту залишається «вкрай напруженою», йдеться в заяві заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

«Ворог робить спроби задіяти не лише «вагнерівців», але й професійні підрозділи десантників», – повідомила вона.

За словами Маляр, навіть непомірно високі втрати особового складу не зупиняють армію РФ, однак, змушують російське командування приймати рішення більш емоційно.

«Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника», – наголосила вона.

Крім того, Маляр запевнила, що «кожне військове рішення і кожен крок українського керівництва є виваженим». Вона також повідомила, що в зоні бойових дій працює командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке «повністю володіє оперативною ситуацією на місці».

«Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності», – зауважила заступниця міністра.

Російський наступ у районі Бахмута розпочався у липні 2022 року. Зараз втрати в живій силі продовжують стримувати російські наступальні операції в цьому районі, вважають аналітики.