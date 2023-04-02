Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Костянтинівці – Зеленський

Кількість загиблих людей внаслідок удару армії РФ по Костянтинівці на Донеччині зросла до 11, йдеться в вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні російські терористи знов ударили по Костянтинівці Донецької області, по звичайних житлових кварталах. Шість людей убито цим російським обстрілом: три жінки, три чоловіка. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих», – сказав Зеленський.

Російські війська обстріляли Костянтинівку вранці 2 квітня – голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив спершу про трьох загиблих.

Обстріл пошкодив 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі, розповів місцевий чиновник.

Пізніше в Офісі президента уточнили, що через російський удар по Костянтинівці загинули шестеро людей. Російська армія завдала по місту двох ударів ракетами С-300 і чотири залпи з реактивних систем залпового вогню «Ураган».