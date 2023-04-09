Війська РФ у неділю ввечері авіацією атакували Херсонщину – ОВА

Війська РФ ввечері 9 квітня авіацією атакували Херсонську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади», – написав він у Telegram.

За словами голови ОВА, інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

«Попередньо жертв серед мирних жителів області немає», – наголосив Прокудін.

Напередодні пізно ввечері військові повідомляли, що пізно ввечері 8 квітня шість російських винищувачів Су-35 атакували Бериславський район Херсонщини керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційними ракетами Х-31. Серед цивільних ніхто не постраждав.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.