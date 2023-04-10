Сили оборони відбили 58 атак російських військ на Донбасі – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на чотирьох напрямках на Донбасі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 квітня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках», – йдеться в зведенні.

Зокрема, командування повідомляє про «безуспішні наступальні дії» в районі на південь від Діброви на Лиманському напрямку та в районі Богданівки і Хромового на Бахмутському. У районі Бахмута українські підрозділи відбили понад 30 атак російських військ.

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«На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак», – додає штаб.

За даними командування, триває примусова паспортизація на окупованій частині Запоріжжя. Так, у Токмаку окупаційна адміністрація вимагає подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та відбитки пальців для отримання російського паспорта.

Генштаб звітує про завдання шістьох авіаударів по районах зосередження російських військ, а також про збиття шістьох безпілотників.