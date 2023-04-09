Зеленський назвав РФ «державою-терористом», коментуючи обстріл Запоріжжя 

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Росія є «державою-терористом», бо обстрілює цивільних, в тому числі під час релігійних свят.

«Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300. Влучання – в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані, в лікарні, їй надається допомога. Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства», – сказав Зеленський.

Він додав: «Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати – як, але маємо бути впевнені, що зло – програє. Маємо вірити. І ми – віримо. Маємо наближати програш зла».

«Хай Вербна неділя наступного року пройде в мирі та свободі для всіх наших людей! Хай щирі молитви про мир усіх, хто сьогодні святкує Великдень, будуть почуті», – сказав Зеленський.

Президент також повідомив про підготовку до активного нового тижня, зокрема в міжнародній роботі, «щоб посилити оборону, посилити наших воїнів».

Вночі 9 квітня російські війська вдарили по Запоріжжю, попередньо – ракетами С-300. У результаті атаки загинула 11-річна дівчинка та її батько. З-під завалів врятували 46-річну матір, яку госпіталізували. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив згодом, що внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено понад 30 приватних будинків, один – повністю зруйнований.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.