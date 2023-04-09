Через російський обстріл Дружківки на Донеччині поранені двоє людей – Єрмак

Російські війська в неділю обстріляли місто Дружківка в Донецькій області, внаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, російські загарбники здійснили обстріл міста Дружківка з реактивних систем залпового вогню.

«Відомо про двох поранених цивільних», – йдеться в повідомленні.

Також були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна, зазначив Єрмак.

За даними Донецької ОВА, минулої доби були поранені двоє жителів Донеччини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.