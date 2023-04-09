Війська РФ обстріляли Запоріжжя, загинули чоловік та дитина – міськрада

У ніч проти 9 квітня російські військові обстріляли Запоріжжя, загинуло дві людини, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Чиновник зазначив, що дві російські ракети влучили в один із приватних секторів Запоріжжя – внаслідок атаки було зруйновано будинок, ще в десятках сусідніх будівель пошкоджено вікна та покрівлі.

«Наразі відомо, що загинуло дві людини – чоловік та дитина 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги», – вказав Куртєв.

Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці, уточнила місцева влада.

«Наразі вулиця відключена від газу та електрики. Працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої», – додав секретар міськради.

Бійці ДСНС показали, як діставали жінку з-під завалів будинку у Запоріжжі. Постраждалих могло бути і більше – на щастя, старша донька родини на момент атаки була у гостях, йдеться в повідомленні ДСНС України.

За інформацією ДСНС, наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені.

«З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли у рятувальній службі, через обстріл почалася пожежа.

«В результаті обстрілу сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях», – додали в відомстві.

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Запоріжжя і область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.