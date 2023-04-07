Зеленський створив 19 військових адміністрацій на Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення низки військових адміністрацій на Запоріжжі. Документ «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області» оприлюднив Офіс президента 7 квітня.
Указ передбачає створити:
- Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району
- Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району
- Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району
- Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району
- Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району
- Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району
- Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району
- Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району
- Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району
- Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району
- Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району
- Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району
- Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району
- Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району
- Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району
- Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району
- Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району
- Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району
- Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області
«Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу», – йдеться в указі.
Станом на червень 2020 року, за даними ОВА, майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.
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