Зеленський створив 19 військових адміністрацій на Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення низки військових адміністрацій на Запоріжжі. Документ «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області» оприлюднив Офіс президента 7 квітня.

Указ передбачає створити:

Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області

«Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу», – йдеться в указі.

Станом на червень 2020 року, за даними ОВА, майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.