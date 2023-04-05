Маляр заявляє про «варварську вирубку» лісів на окупованих Росією територіях

Російські військові організували заготівлю лісу на окупованих частинах Запоріжжя, Херсонщини та в інших захоплених областях України – про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 5 квітня.

«При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології. Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень», – зазначила вона.

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За словами Маляр, протягом останніх 10 днів березня в районі окупованого Маріуполя зафіксували переміщення колон російських вантажних автомобілів зі свіжозрубаним лісом-кругляком.

«Крім того, у деяких населених пунктах ТОТ України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а в подальшому – занедбання сільськогосподарських угідь», – заявила заступниця міністра.

Раніше перший заступник голови Міндовкілля Руслан Гречаник повідомив, що через повномасштабну війну екології України були завдані збитки на суму щонайменше в два трильйони гривень.