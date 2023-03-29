Російські окупанти розширюють використання цивільних лікарень на окупованих територіях – Маляр

На окупованих територіях України загострюються проблеми з отриманням медичної допомоги цивільними, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр 29 березня.

«Це пов’язано з тим, що російське окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських військовослужбовців. Внаслідок таких дій противника мешканці позбавляються можливості отримання навіть екстреної медичної допомоги», – заявила вона.

Зокрема, Маляр вказала на те, що минулого тижня в окупованій Нововасилівці на Запоріжжі російські війська розмістили понад 200 поранених у місцевій лікарні. За її даними, російське командування забороняє надавати цивільним допомогу в цьому закладі.

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«У лікарняних закладах, які ще обслуговують місцевих мешканців, кількість кваліфікованого медичного персоналу критично зменшується, тому що російські окупаційні адміністрації примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військовослужбовців, чисельність котрих постійно зростає», – додала вона.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити ці дані.

Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні, що російські військові облаштували лікарню Біловодська Луганської області під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць, всіх цивільних звідти «виписали».