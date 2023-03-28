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До суду передано справу росгвардійця, причетного до затримань і катувань на Херсонщині

Йдеться про злочинні дії, які мали місце торік, на території тимчасово окупованої Іванівської територіальної громади

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира 15-го окремого загону спецпризначення «Вятич» федеральної служби військ нацгвардії РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Слідством установлено, що обвинувачений, перебуваючи на території тимчасово окупованої Іванівської територіальної громади на Херсонщині, віддавав накази підлеглим щодо незаконного затримання і застосування насильства відносно цивільного населення. Їх метою було придушення опору місцевого населення реалізації політики окупаційної влади та схилення громадян України до співпраці. За його вказівкою у травні 2022 представники армії РФ, застосовуючи силу, незаконно затримали члена сім’ї голови селищної ради та помістили до захопленого приміщення відділу поліції. Впродовж декількох годин росгвардійці вибивали з чоловіка інформацію, після чого відпустили. Аналогічні дії були вчиненні й щодо близького родича та голови старостівського округу. Аби схилити старосту до співпраці, окупанти били його, психоголічно тиснули та катували електрострумом», – розповіли в ОГП.

Катування струмом: розповіді херсонців із російської катівні
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Катування струмом: розповіді херсонців із російської катівні

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Українська влада неодноразово повідомляла про виявлені камери для катувань на звільнених від російської окупації територіях, в тому числі і в Херсонській області, а також знайдені тіла жертв катувань.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у катуваннях і вбивствах цивільних.

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