Окремих хвиль мобілізації немає, все відбувається у плановому порядку – Маляр

Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, все відбувається в плановому порядку, пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Об’єктивно мобілізація триває з 24 лютого на виконання указу президента. Завдяки мобілізації і високій мотивації нашого народу ми вже зберегли державу весною 2022-го і тепер доведемо справу до кінця та звільнимо наші землі. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію – це буденна реальність війни, а не новина. Але для спокійного сприйняття реалій треба знати, що ніяких хвиль мобілізації немає», – написала вона у Telegram.

За її словами, потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті.

Верховна Рада 7 лютого схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні з 19 лютого ще на 90 днів – до 18 травня.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.