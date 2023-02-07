Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації

Верховна Рада ухвалила закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Таке рішення ухвалили на засіданні 7 лютого, повідомили народні депутати.

Зокрема, за даними депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка, за документи проголосували відповідно 348 і 344 парламентарі.

Він уточниву своєму телеграм-каналі, що це було вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни, і ці два питання «не представляв як минулі чотири рази секретар РНБО, а одразу після виступів відбулося голосування».

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Згідно з документами, термін дії воєнного стану з 19 лютого продовжується на 90 діб. Загальну мобілізацію також продовжують на аналогічний строк.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.