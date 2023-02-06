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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації

Українські військові на Донеччині, фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №8419 та №8420 опубліковані на сайті парламенту.

Президент пропонує з 19 лютого продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб. Загальну мобілізацію Зеленський пропонує продовжити на аналогічний строк.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

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